Житомир, Украина, , 13:29 — REGNUM

Незаконные добытчики янтаря повредили на Украине более 6,2 тыс. гектаров леса и более 1 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения, заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев во время визита в Житомирскую область, сообщило 12 августа информационное агентство «УНН».

"Я уже не говорю о катастрофических экологических последствиях, вызванных варварским методом открытой добычи янтаря. Только по приблизительным подсчётам в трёх регионах копателями повреждено более 6,2 тыс. га земель лесного фонда и более 1 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения», — рассказал он.

По его словам, поскольку на Украине отсутствуют механизмы восстановления повреждённых земель, северную часть страны могут признать зоной чрезвычайной экологической катастрофы.

Как сообщало, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной», которую криминалитет Ровенской, Житомирской и Волынской областей ведёт против украинского государства.

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