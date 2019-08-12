Житомир, Украина, 12 августа 2019, 13:29 — REGNUM
Незаконные добытчики янтаря повредили на Украине более 6,2 тыс. гектаров леса и более 1 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения, заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев во время визита в Житомирскую область, сообщило 12 августа информационное агентство «УНН».
По его словам, поскольку на Украине отсутствуют механизмы восстановления повреждённых земель, северную часть страны могут признать зоной чрезвычайной экологической катастрофы.
Как сообщало, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной», которую криминалитет Ровенской, Житомирской и Волынской областей ведёт против украинского государства.
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