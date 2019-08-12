Москва, , 13:07 — REGNUM

Иск против МВД подал бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин. Суммой в размере 47,3 млн рублей спортсмен требует возместить ему моральный вред, пишет 12 августа «Коммерсантъ».

Речь идет о хищении средств Алдонина в банке «Замоскворецкий». Футболист полагает, что пострадал из-за волокиты и ошибок следствия, в частности, были утрачены важные улики по делу, а средства злоумышленники успели вывести.

В 2013 году спортсмен открыл счет в банке и перевел туда 48 млн рублей, что соответствовало $1,5 млн. После лишения банка лицензии он узнал, что такая сумма на счет не поступала. Было возбуждено дело об особо крупном мошенничестве, которое пока не завершено.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у московского банка «Замоскворецкий» была отозвана Центробанком в июне 2014 года. По величине активов на 1 июня 2014 года банк находился на 438-м месте в банковской системе РФ.

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