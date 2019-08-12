Анкара, , 16:08 — REGNUM

Турция, успешно завершив 3-ю национальную научную экспедицию в Антарктику, проведенную под эгидой Администрации Президента Министерства промышленности и технологий, начала работы по подготовке следующей научной миссии. 3-я экспедиция пролилась 30 дней, в ней приняли участие 24 ученых, из которых 17 были гражданами Турции.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в рамках Протокола о сотрудничестве в полярных исследованиях, подписанного в июле 2019 года между Министерством промышленности и технологий и Научно-исследовательским советом Турции, были обнародованы программы спонсирования и поддержки ученых в их исследованиях на предварительно установленные темы. 6 сентября 2019 года — последний день направления соответствующей заявки. В соответствии с выделяемой на условиях министерства поддержкой будут определены и отправляющиеся в экспедицию ученые.

Экспедиция открыта для предложения новых проектов исследований. Спонсорская поддержка ограничена суммой в 34 тысячи долларов.