Мадрид, , 13:42 — REGNUM

Тысячи ученых в Испании требуют от ЕС отмены запрета на генетические модификации для создания более питательных и устойчивых к климатическим изменениям фруктов и овощей. Об этом сообщает испанское новостное издание El País.

В теплицах Валенсии выращивают овощи будущего. Недавно ученые вывели сорт томатов, которые не вызывают аллергических реакций. В ближайшее время генетики планируют вырастить новый сорт, не восприимчивый к высоким температурам. Жара уничтожает целые урожаи на юге Испании, поэтому исследование является более чем актуальным.

Тем не менее, Антонио Гранелл, создатель данной технологии, как и многие другие европейские исследователи в области генетики с беспокойством утверждает, что инновационные разработки вряд ли будут развиваться в Испании и остальных странах ЕС, так как этому препятствует закон.