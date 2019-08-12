Лампедуза , Италия, , 13:03 — REGNUM

В конце минувшей недели, 5−11 августа, знаменитый американский актёр Ричард Гир привёз еду на корабль неправительственной организации, специализирующейся на перевозке нелегальных мигрантов; на борту корабля, который не впускают в порт Лампедузы, находится 180 мигрантов.

Актёр призвал власти Италии впустить корабль в порт, а «беженцев» — в страну. Глава МВД Италии Маттео Сальвини в ответ спросил, отчего бы «щедрому миллионеру» не приютить всех этих граждан «на своих виллах».

Известно, что правительство Италии с лета 2018 года (а на самом деле — ещё раньше) начало активно бороться с нелегальной миграцией. По итогам 2018 года поток снизился более чем в десять раз. Причина простая: люди, которых некоммерческие организации доставляют в Италию из территориальных вод Ливии — это не беженцы, а экономические мигранты, а у Италии, где пять миллионов человек официально числятся бедными, нет денег для того, чтобы содержать их всех.

Несколько менее известно, что и другие страны ЕС (в частности, Франция) также отнюдь не горят желанием приглашать всех к себе; в частности, корабль, который посетил Ричард Гир, не впустили ранее ни во Францию, ни в Испанию. Но в Мадриде и Париже это меньше афишируют.

При этом доставка мигрантов из Африки и некоторых азиатских стран активно поддерживается либеральной прессой ЕС и некоторыми европейскими финансистами (именно они оплачивают деятельность перевозчиков). Объяснения предлагаются разные: то мигранты — это страждущие беженцы, которых нужно приютить из человечности; то они — важнейшее подспорье для рынка труда. В реальности же массовое прибытие всех этих граждан только сбивает цены на рынке труда (они работают «по-серому», и, конечно, за небольшие деньги), ослабляет контроль национальных правительств за собственной территорией и повышает уровень преступности.

Экономических мигрантов тоже очень жалко, им надо помогать, но давайте «помогать им у них дома» — такой точки зрения, как показывают соцопросы, придерживается более 60% граждан Италии. Эту реальную картину оспаривают мифами о страждущих беженцах и их воюющих странах. Картинку транслируют с первых полос десятков изданий, иногда подкрепляясь её приглашёнными звёздами. Реальность пытаются отменить картинкой, и это как раз в духе Голливуда; поэтому Ричарду Гиру и пытаются напомнить, что здесь не кино.

Не говоря уже о том, что не слишком счастливых мигрантов он мог бы найти куда ближе к Калифорнии.