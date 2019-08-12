Улан-Удэ, , 13:03 — REGNUM

Крупнейшим торговым сетям Бурятии предложили отказаться от продукции с высоким содержанием фосфатов. Предложения предпринимателям отправил депутат Госдумы Николай Будуев, написав об этом в «Фейсбук».

Как говорится в письме, сегодня одной из главных проблем Байкала остаётся размножение водоросли спирогиры.

«Основной причиной разрастания спирогиры является поступление в озеро таких веществ, как фосфаты. В водоём они попадают со сточными водами, содержащими остатки моющих средств и продуктов бытовой химии», — написал он.

Политик добавил, что в ближайшем будущем с коллегами планирует выступить с законодательной инициативой по ограничению количества фосфатов в бытовой химии.

«Надеюсь, что к тому времени смогу приводить в пример наши крупнейшие торговые сети, добровольно и осознанно отказавшиеся от вредной для Байкала продукции», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты назвали спирогиру причиной массовой гибели обитателей озера, что в последнее время стали довольно частым явлением. В результате вода Байкала стала фактически непригодной для питья.

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