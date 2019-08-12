Кэри, США, , 13:14 — REGNUM

Чемпионат мира по Fortnite Кайл «Bugha» Джерсдорф стал жертвой «сваттинга» (вид розыгрыша, в котором на квартиру человека вызывают отряд спецназа по подозрению в серьёзной угрозе) в прямом эфире. Об этом 12 августа сообщило игровое издание Kotaku.

Джерсдорф играл в Fortnite во время прямой трансляции, когда к нему в дом ворвался вооружённый отряд спецназа. Сообщается, что ситуация быстро разрешилась, потому что один из полицейских проживал в том же районе и знал геймера лично.

Напомним, осенью 2018 года американец погиб из-за «сваттинга». В ходе ложного вызова полицейские застрелили отца двоих детей Эндрю Финча, посчитав его действия опасными.

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