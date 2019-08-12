Бишкек, , 13:00 — REGNUM

Правоохранительные органы Киргизии установили личность телефонного мошенника, который представлялся сотрудником администрации президента республики. Об этом сообщили 12 августа в пресс-службе МВД республики.

В министерстве уточнили, что злоумышленник совершил несколько телефонных звонков, находясь в местах лишения свободы. Заключенный позвонил пресс-секретарю Социал-демократической партии Киргизии, а также в министерства и ведомства республики.

По данным следствия, ранее судимый мужчина 1987 года рождения мошенническим способом распространял заведомо ложную информацию, а также собирал информацию о деятельности государственных органах, в том числе во время штурма дома бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа 2019 года отряд специального назначения «Альфа» Государственного комитета национальной безопасности Киргизии предпринял попытку штурма резиденции Алмазбека Атамбаева. Спецназ использовал только резиновые пули. На защиту дома встали сторонники Атамбаева, который был арестован 8 августа.