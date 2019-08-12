Осло, , 13:16 — REGNUM

Представители полиции Норвегии прокомментировали нападение на мечеть 10 августа в городе Бэрум, недалеко от Осло, назвав его «попыткой совершить теракт». «Наше расследование выявило, что преступник, организовавший нападение, является сторонником крайне правых экстремистских взглядов. Он высказывался в поддержку Квислинга, а также занимал антииммигрантскую позицию» — заявил глава полицейского округа Осло Руне Шкёлд. Полиция Норвегии подтвердила информацию о том, что возле мечети действительно стреляли и что на месте преступления найдено оружие — об этом пишет датская газета «Børsen» («Биржа»).

«Мы собираемся вновь допросить задержанного стрелка. Он, разумеется, предстанет перед судом в понедельник, а мы будем требовать временного тюремного заключения до окончания расследования» — заявил прокурор Пол Фредерик Йорт Крабю. Он также добавил, что полиция желает, чтобы делом занялись эксперты в этой области.

Согласно данным датских СМИ, незадолго до совершения нападения норвежский стрелок выложил пост, в котором восхвалял 28-летнего мужчину, устроившего теракт в новозеландском Крайстчёрче в марте 2019 года