Копенгаген, , 14:56 — REGNUM

Произошедший в полицейском участке в Нёрребро (Копенгаген) взрыв является знаком того, что улицы Дании за последние годы стали более опасными, и поэтому правоохранительные органы вынуждены все время находится в состоянии повышенной готовности. Об этом заявил председатель полицейского профсоюза Клаус Оксфельд.

«Такова новая суровая реальность, с которой приходится сталкиваться датской полиции. Мы должны быть более внимательными» — добавил Оксфельд. В ходе выступления председатель отметил, что за последние полгода в датской столице произошло девять взрывов и что полиция уже находится в постоянной готовности с февраля 2015 года, когда произошла стрельба у здания Krudttønden и у синагоги в центре Копенгагена. Однако, по мнению Оксфельда, ситуация будет только ухудшаться — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юллансд-Постен»).

В полиции Дании назвали произошедший в Нёрребро взрыв «осознанным действием». Председатель полицейского профсоюза, тем не менее, отказался признавать это в качестве нападения на полицию как на государственный институт: «Во время взрыва в полицейском участке никого не было, свет был выключен. И то, о чем мы должны задуматься сейчас, это наши последующие действия» — заявил Клаус Оксфельд.