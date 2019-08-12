Осло, , 15:45 — REGNUM

57-летнего гражданина Норвегии арестовали по подозрению в контрабанде 130 килограмм гашиша. Ранее арестованный, а также еще двое, были пойманы полицией, когда попытались проникнуть на территорию Норвегии на моторной лодке. По данным правоохранительных органов Норвегии, злоумышленники сели на лодку в датском Хиртсхалсе, откуда они могли добраться до Осло в течение трех часов. Имеющийся у них в распоряжении гашиш преступники могли бы продать за несколько сотен тысяч долларов — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

57-летний норвежец ранее был судим за ограбление Norsk Kontantservice в 2004 году, когда 13 человек похитили 6 сумок с наличными деньгами. Это ограбление стало самым крупным в истории Норвегии.

Сам арестованный заявил норвежской прессе следующее: «Мне нечего сказать, меня поймали с поличным».