Осло, , 12:50 — REGNUM

Норвежское судно «Ocean Viking» спасло 85 человек, бороздивших Средиземное море в 60 морских милях от побережья Ливии в надувной шлюпке. Об этом сообщила датская организация Læger Uden Grænser («Врачи без границ»).

Среди 85 человек, спасение которых длилось около 2 часов, 25 были несовершеннолетние. По некоторым данным, речь идет о мигрантах из Сенегала, Мали, Кот-д'Ивуара и Судана. «Тем, кому нужна медицинская помощь, она оказывается. В дальнейшем экипаж судна планирует доставить пострадавших в тихую гавань» — об этом заявила глава норвежского отделения организации «Врачи без границ» Карине Норстранд. В настоящее время неизвестно, где именно остановится судно — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини предупредил Норвегию о том, что, если их судно зайдет в итальянский порт, это будет нарушением законов Италии и потребовал от норвежцев самим брать ответственность за спасенных мигрантов. Министр юстиции и интеграции Норвегии Йоран Каллмир ответил на письмо Сальвини в интервью норвежскому информационному агентству NRK, заявив, что для Норвегии «неактуально брать ответственность за тех людей, которые были спасены в Средиземном море». Министр Каллмир также заявил, что мигрантов нужно доставить в Африку, откуда потом они смогут добраться до Европы.