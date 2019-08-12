Копенгаген, , 13:15 — REGNUM

Происходящие климатические изменения и повышение температуры воздуха негативно сказываются на воздушном сообщении: в условиях жаркого климата появляется все больше так называемых «воздушных ям» и, как следствие, турбулентность. Об этом пишут датские СМИ со ссылкой на исследование ученых университета Рединга, которые полагают, что если не предпринять срочных мер для противодействия глобальному потеплению, то количество зон турбулентности в атмосфере удвоится или утроится в период с 2050 до 2080 года.

Профессор Паул Вильямс пришел к выводу, что с 1979 года скорость ветра на различных высотах увеличилась на 15% и что это вызвано климатическими изменениями — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

«Скорость ветра и температура воздуха представляют собой единое целое. Влияя на изменение температуры, мы также влияем и на силу ветра» — отметил профессор. Именно усиление скорости ветра негативно отражается на воздушном сообщении. Это касается не только дополнительного неудобства пассажиров, вынужденных мириться с турбулентностью, но и самих авиакомпаний, которые должны разрабатывать новые маршруты, что зачастую приводит к еще большим издержкам.