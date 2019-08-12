Багдад, , 12:43 — REGNUM

Власти иракской провинции Дияла освободили из плена ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) десятилетнего ребенка, об этом 11 августа сообщает Kurdistan.ru.

Ребенок вместе с одним из его родственников был похищен несколько месяцев назад, террористы отпустили его только после того, как им был заплачен выкуп в размере $4 тыс.

В настоящее время чиновники ведут переговоры относительно судьбы второго человека, похищенного боевиками.

Напомним, власти Ирака еще в декабре 2017 года заявили о полной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако террористы продолжают похищать людей, совершать нападения на правительственные блокпосты, совершать поджоги сельскохозяйственных угодий.

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