Токио, , 12:41 — REGNUM

11 августа протестующие прошли маршем по центру города Саппоро в Японии, выразив недовольство полицией Хоккайдо за то, что та арестовала нескольких граждан, которые посмеялись над премьер-министром Японии Синдзо Абэ во время его последнего визита в префектуру.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», около 150 демонстрантов осудили «диктатуру» нынешнего премьера. По словам одной из протестующих, нынешние условия аналогичны диктаторским, поскольку людям запрещено высказывать свое недовольство относительно человека, находящегося у власти.

Премьер-министр посетил Саппоро 15 июля в преддверии выборов в Палату советников. Кто-то выкрикнул, что «Абэ лучше уйти с поста» и в тот же самый момент толпа была окружена полицейскими, старающимися идентифицировать недовольных. По словам очевидцев, эти люди вскоре «подверглись жестокому обращению со стороны полиции». «Мы должны остановить полицию», — заявил участник протеста, адвокат.

После инцидентов 15 июля полиция Хоккайдо так и не предоставила общественности юридического обоснования своих действий, коих требовали от нее жители префектуры, подписывавшие петицию с требованием провести расследование.