Аддис-Абеба, , 13:06 — REGNUM

По данным Национальной комиссии по управлению рисками стихийных бедствий Эфиопии (NDRMC), около 2,2 миллиона вынужденных перемещенных лиц внутри страны были возвращены в свои дома. Директор Комиссии по связям с общественностью и коммуникациям Дебебе Зеуду сообщила, что комиссия тесно сотрудничает с региональными властями и силовыми органами страны в целях содействия возвращению временно перемещенных лиц в родные города и населенные пункты. Об этом сообщило эфиопское новостное издание Ethiopian Press Agency.

Флаг Эфиопии (сс) John Iglar

К настоящему моменту, по словам Зеуду, около 2,2 миллиона вынужденных переселенцев были возвращены в свои дома. Точное число будет объявлено вскоре после сбора всех данных. Директор добавила, что штат Оромия играет ключевую роль в содействии возвращению перемещенных лиц в родные регионы, выделяя 1,5 млн долларов США ежемесячно для строительства домов и снабжения переселенцев продовольствием. Аналогичные мероприятия были предприняты и в других штатах, что вселяет оптимизм, что все временно перемещенные лица по всей стране вернутся в свои дома в ближайшем будущем.

По его словам, большинство региональных и местных администраций работают над обеспечением верховенства закона и защиты прав человека и демократических прав без какой-либо дискриминации. Но, по словам Зеуду, поскольку это требует большого количества финансов и изменения неправильного восприятия, возвращение всех переселенцев в свои дома может занять некоторое время.