Рязань, , 12:20 — REGNUM

Оздоровительный лагерь «Лесная сказка» в Сасовском районе Рязанской области предложил самую низкую стоимость путёвок, и поэтому соцзащита Иркутской области выбрала этот вариант для летнего отдыха детей. Об этом заявила директор рязанского лагеря Маргарита Сурикова. По словам руководителя, ведомство заранее предупреждали, что лагерь не отапливается.

В 2019 году «Лесная сказка» отработала уже три смены. Отдыхающие из первых заездов могли «отковырнуть штукатурку или сломать что-то», цитирует директора лагеря RZN.info. Недостатки «выискивали» взрослые, сопровождающие детей, недовольство группы проявилось ещё на вокзале. Заявку на заселение ребят из Приангарья лагерь подавал на общих основаниях и смог победить в конкурсе из-за низкой стоимости путёвок.

Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» в селе Мыс Доброй Надежды Сасовского района Рязанской области работает с 1976 года. После скандала с детьми, приехавшими в учреждение на отдых из затопленных районов Иркутской области, прокуратура провела проверку.

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