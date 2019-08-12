Старая Русса, Новгородская область, , 12:19 — REGNUM

Летняя археологическая школа, которую организует Старорусская археологическая экспедиция Новгородского университета, завершила свою работу, сообщает 12 августа пресс-служба вуза.

Всего в раскопках приняли участие 30 человек из разных уголков России — от Санкт-Петербурга и Москвы до Хабаровска. Отметились здесь и зарубежные волонтёры — граждане Ирака, Киргизии, Германии, США.

«Участники школы выполнили большой объём работы на Пятницком раскопе и нашли множество находок, — сообщил в соцсетях руководители школы. — Мы же в свою очередь постарались поделиться своими знаниями и максимально рассказать им об археологии и истории Старой Руссы — проводили экскурсии, занятия, лекции. Ну, и, конечно, посвятили в археологи».

В этом году летняя школа работала уже второй сезон. В 2018 году идею её проведения материально поддержал президентский фонд «История Отечества». Отмечается, что школа обучала археологическому делу не только на самом Пятницком раскопе, но и включала теоретическую программу — серию лекций и экскурсии.

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