Рязань, 12 августа 2019, 12:10 — REGNUM
В прокуратуре Рязанской области провели выездную проверку в детском оздоровительном лагере «Лесная сказка», расположенном в с. Мыс Доброй Надежды Сасовского района. Из Иркутской области туда прибыло 179 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, а также 12 сопровождающих взрослых. Проверяющие выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, школьники из пострадавшего от потопа Приангарья приехали в Рязанскую область 9 августа. Многие дети, увидев условия пребывания, отказались отдыхать в лагере и просили отправить их домой.
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