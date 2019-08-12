Рязань, , 12:10 — REGNUM

В прокуратуре Рязанской области провели выездную проверку в детском оздоровительном лагере «Лесная сказка», расположенном в с. Мыс Доброй Надежды Сасовского района. Из Иркутской области туда прибыло 179 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, а также 12 сопровождающих взрослых. Проверяющие выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

«В частности, установлено, что допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, а также к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях. В отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении. Руководителю регионального Управления Роспотребнадзора внесено представление», — уточнили в региональной прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, школьники из пострадавшего от потопа Приангарья приехали в Рязанскую область 9 августа. Многие дети, увидев условия пребывания, отказались отдыхать в лагере и просили отправить их домой.

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