Махачкала, , 12:14 — REGNUM

Бывший врач дагестанского республиканского противотуберкулёзного диспансера Муи Абдуева предстанет перед судом по обвинению в двух эпизодах мошенничества с использованием служебного положения. Ей вменяется в вину хищение свыше 100 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM 12 июля в пресс-службе СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Установлено, что в 2017 году Абдуева, работая в указанном медучреждении врачом-фтизиатром, пообещала двум жителям Дагестана оказать им содействие в установлении инвалидности. За это злоумышленница получила от них в сумке около 115 тысяч рублей. При этом она не имела профессиональных полномочия для решения данного вопроса.

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Дело против Абдуевой выделено в отдельное производство из громкого уголовного дела о лжеинвалидах, расследуемого в отношении членов преступного сообщества, возглавляемого бывшим руководителем главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомедом Махачевым.

Как сообщало ИА REGNUM, по данному делу в качестве обвиняемых проходит целая группа должностных лиц бюро, в том числе несколько родственников Махачева. Следствие выявило многочисленные факты установления за взятки липовых инвалидностей на здоровых граждан.

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