Екатеринбург, , 12:10 — REGNUM

В Свердловской области резко уменьшилось число случайных отравлений алкоголем. Статистику опубликовал Свердловскстат.

Жан Беро. Любитель абсента

По указанной причине погибло 160 человек в первую половину 2019 года. Это на 33,6% меньше, чем в первые шесть месяцев 2018 года (241 случай).

Сейчас в регионе фиксируют 7,5 смертей от такого отравления на 100 тысяч человек (в 2018 был показатель 11,2 на 100 тысяч).

Напомним, в Свердловской области зафиксировали рост смертности от онкозаболеваний. Число смертей увеличилось на 1,4%.

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