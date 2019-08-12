Москва, , 12:08 — REGNUM

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования семьям и родственникам сотрудников Росатома, погибших при взрыве на полигоне в Архангельской области. Послание с соболезнованиями направлено коллективу Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.

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"Глубоко соболезную вам и вашим коллегам в связи с гибелью сотрудников ядерного центра при выполнении важного государственного задания», — говорится в послании патриарха, опубликованном на сайте русской православной церкви 12 августа.

Глава РПЦ заявил о готовности Русской православной церкви оказать необходимую духовную помощь и поддержку семьям погибших.

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Как сообщало ИА REGNUM, пять сотрудников Росатома погибли в результате взрыва, который произошёл 8 августа на морской платформе в Архангельской области во время испытания ракетного двигателя. В Сарове 11 и 12 августа были объявлены днями траура. Все сотрудники ядерного центра представлены к государственным наградам. Сегодня, 12 августа, в Нижегородской области состоятся похороны троих из пятерых погибших во время взрывов в Архангельской области.

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