Вашингтон, , 12:08 — REGNUM

Американский стример Тайлер «Ninja» Блевинс раскритиковал руководство платформы Twitch за использование его старого аккаунта. О своём недовольстве Блевинс рассказал в своём Twitter-аккаунте 11 августа.

https://twitter.com/Ninja/status/1160635604507471872

Стример заявил, что работал над собственным брендом восемь лет, а теперь руководство Twitch «пытается его разрушить». Блевинс извинился перед своими подписчиками и их родителями за доставленные неудобства.

Напомним, старый аккаунт Ninja на Twitch теперь используется для показа рекламы других популярных стримеров. Так, на одном из таких аккаунтов транслировались материалы порнографического характера, а сам стрим собрал более 15 тысяч подписчиков.

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