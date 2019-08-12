Симферополь, 12 августа 2019, 11:58 — REGNUM
Муниципальным органам образования Крыма предложили предусмотреть из местных бюджетов доплату до двух тысяч рублей на покупку детям из многодетных семей спортивной формы и обуви. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 августа в министерстве труда и социальной защиты РК.
Как сообщало ИА REGNUM, малообеспеченным многодетным семьям Крыма увеличили на 30% от величины прожиточного минимума для детей размер компенсации на покупку школьной формы — до 3152 рублей.
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