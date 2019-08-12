Аддис-Абеба, , 16:11 — REGNUM

Американская юридическая фирма Friedman Rubin&Shakespear в консорциуме юристов, в состав которого входят кенийские Irungu Kang'ata и Gachie Mwanza, подали в суд на американскую компанию Boeing, производителя одноименного самолета модели 737-Max, за катастрофу с крушением лайнера недалеко от Аддис-Абебы 10 марта 2019, когда погибли 157 человек. По словам экспертов консорциума, компания Boeing, возможно, вступила в сговор с американским федеральным авиационным управлением (FAA), чтобы продать неисправный самолет эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines. Об этом сообщает эфиопское новостное издание Selamta.

На досудебной конференции, которая прошла в Сиэтле, адвокаты потерпевших заявили о корпоративном заговоре в иске, поданном в Федеральный суд Северного округа в Иллинойсе, утверждая, что Boeing и FAA вступили в сговор с целью разрешить продажу небезопасного самолета Эфиопии.

«Это тот случай, когда лиса охраняла курятник. За эти годы FAA предоставило полномочия подписывать самолеты как пригодные для полёта для производителя, который не имеет полномочий и технических знаний для этого», — заявила юрист и представитель консорциума Алиса Бродковиц. По ее словам, такая ситуация должна поменяться.