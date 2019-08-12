Уфа, , 11:55 — REGNUM

Источник загрязнения реки Белая нашли в Уфе, 12 августа сообщает ГТРК «Башкортостан».

По сообщению очевидцев, нечистоты сливались в реку напротив пляжа «Солнечный» в районе Монумента Дружбы. Именно там были обнаружены залежи мазута.

Напомним, что ранее местные жители обнаружили масляное пятно на поверхности реки Белой в районе Монумента Дружбы.

Обследованием данной территории занялись специалисты управления гражданской защиты Уфы.

По словам сотрудников МЧС, сейчас ситуация находится по контролем, данное происшествие не представляет угрозы здоровью граждан.