Уфа, 12 августа 2019, 11:55 — REGNUM
Источник загрязнения реки Белая нашли в Уфе, 12 августа сообщает ГТРК «Башкортостан».
По сообщению очевидцев, нечистоты сливались в реку напротив пляжа «Солнечный» в районе Монумента Дружбы. Именно там были обнаружены залежи мазута.
Напомним, что ранее местные жители обнаружили масляное пятно на поверхности реки Белой в районе Монумента Дружбы.
Обследованием данной территории занялись специалисты управления гражданской защиты Уфы.
По словам сотрудников МЧС, сейчас ситуация находится по контролем, данное происшествие не представляет угрозы здоровью граждан.