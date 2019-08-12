Аддис-Абеба, , 12:34 — REGNUM

Министерство сельского хозяйства Эфиопии объявило о том, что оно начало принимать срочные меры по предотвращению и контролю за распространением пустынной саранчи в Эфиопии.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выразила крайнюю обеспокоенность в связи со вспышкой пустынной саранчи в странах Восточной Африки и Саудовской Аравии, вызванной проливными дождями. Пустынная саранча — самый опасный в мире мигрирующий вредитель, способный пролетать до 150 км в день с ветром. Последняя оценка и мониторинг, проведенные министерством, показали, что рой саранчи зарегистрирован в некоторых районах штатов Сомали, Афар, Амхара, Тыграй и Восточной Оромии, а также в городе Дыре-Дауа. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство ENA.

Генеральный директор департамента растениеводства минсельхоза Эфиопии Уольдехаварият Ассефа заявила, что министерство отслеживает и проводит мониторинги по всей стране, чтобы доподлинно проверить, есть ли риск прироста популяции пустынной саранчи в стране. Она сообщила, что мигрирующая популяция взрослой саранчи с Аравийского полуострова проникла в некоторые части Эфиопии, однако она пока не составит серьезную угрозу для урожая.

По данным министерства, на профилактику и борьбу с пустынной саранчой и другими основными вредителями было выделено около 700 тысяч долларов США. Министерство также достигло соглашения с Восточноафриканской организацией по борьбе с пустынной саранчой об обработке сельхозугодий страны аэрозольными пестицидами на границе Эфиопии и Сомалиленда, Сомали.