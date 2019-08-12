Осло, , 14:13 — REGNUM

В Норвегии начался кризис речного промысла лосося. Об этом сообщает норвежское информационное агентство NRK.

В реках на севере Норвегии отмечается сильное истощение рыбных ресурсов, это связывают со снижением популяции из-за аномально жаркого лета. По этой причине в северных провинциях Норвегии ассоциация охотников и рыболовов прекратила продажу рыболовных лицензий на весь август, чтобы сберечь популяцию. Летом этого года рыболовы столкнулись с рекордно низким уловом, в связи с этим ассоциация охотников и рыболовов решила принять экстренные меры.

Рыбаки надеются, что рыба лишь ушла в более холодные воды подальше от прогревшихся от жары рек и в следующем сезоне экстренных мер вводить не потребуется.