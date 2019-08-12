Симферополь, , 11:45 — REGNUM

Малообеспеченные многодетные семьи Крыма получат материальную поддержку на покупку школьной формы для своих детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 августа в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РК.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

«В Крыму проживает 26 179 многодетных семей, в которых воспитывается более 85 тысяч детей до 18 лет. Более 50 тысяч из них обучаются в школах. Размер компенсации в 2019 году составит 3152 рубля — 30% от величины прожиточного минимума для детей, установленного Совмином РК», — отметили в министерстве.

По словам чиновников, всего на текущий год в республиканском бюджете предусмотрено на компенсацию 159,5 миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о том, что до конца 2020 на полуострове будут сданы в эксплуатацию три новых школы: в микрорайоне «Жигулина роща» в Симферополе на 1,1 тысячи мест, в Керчи на 704 места и в Бахчисарайском районе — на 250 мест.