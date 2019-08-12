Екатеринбург, , 11:44 — REGNUM

В столице Среднего Урала вновь пустили движение по Малышевскому мосту — главной дороге в микрорайон ЖБИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Ранее ожидалось, что мост откроют только к 1 сентября 2019 года, однако сделать все работы удалось раньше. Дорожники опасались неблагоприятных погодных условий, однако погода не смогла негативно повлиять на ремонт моста.

Напомним, Малышевский мост закрыли для автомобилей 11 июля 2019 года. Это создало большие трудности для выезда с ЖБИ — водителям приходилось стоять в пробках на развязке у косметической фабрики «Калина». Развязка также ремонтировалась, что лишь усложняло движение.

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