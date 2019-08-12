Аксубаевский район, Татария, , 11:32 — REGNUM

В Татарии за сброс неочищенных стоков в реку Малая Сульча, от которых она превратилась в «молочную», виновника оштрафовали на 300 тыс. рублей. Помимо этого, он выплатит ущерб — 833 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минприроды РТ.

Выплатить свыше 1,1 млн рублей должно будет ООО «Производственное объединение «Вамин-Татарстан». Общество привлекли к ответственности по ч.4 ст.8.13 КоАП РФ («Нарушение правил охраны водных объектов»).

Напомним, ранее жители Аксубаевского района пожаловались на изменение цвета реки с обычного на «молочный». В загрязнении водоёма был заподозрен местный маслодельный завод. Позднее факт слива сточных вод с него подтвердили и инспекторы минприроды РТ, которые провели совместную с прокуратурой проверку. Её результатом стал демонтаж сбросной трубы и обещание владельцев запустить локальные очистные уже в декабре.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в приёмную министерства экологии и природных ресурсов РТ за прошедший период 2019 года поступило более 7,3 тыс. обращений, из них 4,1 тысяча посредством мобильного приложения «Школьный экопатруль».