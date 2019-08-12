Джакарта, , 11:31 — REGNUM

Морские пехотинцы из Индонезии и США, принимавшие участие в совместных военных учениях в округе Ситубондо провинции Восточная Ява, отметили мусульманский праздник Ид аль-Адха или Курбан-байрам, сообщает информационный портал Detik.

Издание отмечает, что после завершения дневных учений индонезийские и американские военные провели совместную трапезу. Американские морские пехотинцы с энтузиазмом наслаждались индонезийским мясным блюдом сатэ (небольшими шашлычками).

«Это мероприятие проводится с целью укрепления единства морских пехотинцев двух стран», — заявил майор морской пехоты Индонезии Эко Буди Прасетио.

Напомним, Ид аль-Адха или Курбан-байрам дословно переводится, как «праздник жертвоприношения».В 2019 году праздник отмечают с вечера 11 августа до 15 августа.