Ярославль, , 11:25 — REGNUM

Муниципальные детские городки в Ярославле содержатся плохо. Об этом 12 августа заявил мэр Ярославля Владимир Волков на общегородском совещании в мэрии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проверка детских городков City-yaroslavl.ru

Речь идет о детских площадках, которые обслуживает муниципальное бюджетное учреждение «Горзеленхозстрой». После случаев получения детьми травм на таких площадках мэрия провела проверку городков. На 177 площадках было выявлено 198 нарушений.

Некоторые конструкции заржавели, на некоторых конструктивные элементы плохо закреплены, отсутствуют детали. Владимир Волков заявил, что руководство «Горзеленхозстроя» обманывало чиновников, когда говорило, что площадки обслуживаются.

«Вы обманываете всех присутствующих и меня вместе со всеми о том, что вы проводите работы. После того, как произошел этот случай, направили службу муниципального контроля, выявили, что детские площадки, которые подведомственны вашему предприятию, никогда не обслуживались. Там ничего не происходит», — сказал мэр Ярославля заместителю директора предприятия.

По словам Волкова, «Горзеленхозстрою» выделяются деньги из бюджета на содержание площадок. Замдиректора предприятия пыталась сказать, что все деньги уже израсходованы, но это не убедило мэра.

«С первых дней субботника мы говорим о том, что нужно навести порядок на детских площадках, на игровых комплексах, рассказываем о том, что управляющие компании кто-то образцово выполняет, кто-то непорядочно себя ведет, не работает, а сами ничего не делаем. В нашем предприятии, с которого ежедневно уходят люди, бригады, куда мы направляем средства — ничего не происходит. Как это понять? Вы для чего на работу ходите? — сказал на совещании мэр Ярославля Владимир Волков.

Мэр Ярославля поручил провести проверку деятельности «Горзеленхозстроя». Директор предприятия Вера Кореневская сейчас находится в отпуске.

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