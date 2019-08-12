Санкт-Петербург, 12 августа 2019, 11:21 — REGNUM
Петербургская строительная компания «Мостоотряд №75» задолжала почти 22 млн рублей зарплаты 766 гражданам. Задолженность была погашена только после вмешательства службы судебных приставов.
Компания функционирует в форме ООО, в качестве основного вида деятельности занимается строительством автомобильных дорог и магистралей.
Чтобы добиться погашения задолженности перед людьми, в Межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу были возбуждены исполнительные производства.
«Организация-должник была уведомлена о возбуждении исполнительных производств и о последствиях неисполнения исполнительных документов. В установленный срок компания погасила задолженность в полном объеме», — сообщили 12 августа в УФССП по Санкт-Петербургу.