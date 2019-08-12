Санкт-Петербург, , 11:21 — REGNUM

Петербургская строительная компания «Мостоотряд №75» задолжала почти 22 млн рублей зарплаты 766 гражданам. Задолженность была погашена только после вмешательства службы судебных приставов.

Компания функционирует в форме ООО, в качестве основного вида деятельности занимается строительством автомобильных дорог и магистралей.

Чтобы добиться погашения задолженности перед людьми, в Межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу были возбуждены исполнительные производства.

«Организация-должник была уведомлена о возбуждении исполнительных производств и о последствиях неисполнения исполнительных документов. В установленный срок компания погасила задолженность в полном объеме», — сообщили 12 августа в УФССП по Санкт-Петербургу.