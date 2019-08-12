Веллингтон, , 11:20 — REGNUM

Жители Новой Зеландии сдали более 10 тыс. единиц огнестрельного оружия, запрещенного в стране после терактов в Крайстчерче, унесших жизни 50 человек. О масштабах добровольной сдачи оружия сообщает 12 августа CNN.

В стране запущена правительственная программа по выкупу оружия. В течение месяца более 7 тыс. человек сдали 10,2 тыс. единиц оружия и получили компенсацию в зависимости от типа и состояния оружия.

Еще более 1,2 тыс. человек сдали незаконно купленное оружие. Компенсации за него нет, но и наказывать за такой поступок уже не будут.

Запрет на владение полуавтоматическим оружием, штурмовыми винтовками, комплектующими и боеприпасами власти страны ввели в апреле, сдать его можно до декабря. Нарушившим запрет грозит тюремное заключение.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта австралиец Брентон Таррант открыл огонь по людям в двух мечетях города Крайстчёрч. Погиб 51 человек.

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