Токио, , 11:22 — REGNUM

В симуляторе готовки Cooking Mama на Nintendo Switch появится специальный «вегетерианский режим». Об этом сообщает игровое издание Kotaku 12 августа.

В новом режиме игроки смогут создавать блюда без использования мяса. При этом у геймеров будет возможность в любой момент переключиться на традиционный режим готовки. Версия Cooking Mama для Nintendo Switch должна выйти осенью 2019 года.

Cooking Mama — это симулятор готовки, впервые выпущенный для портативной консоли Nintendo DS в 2006 году. В нём геймеры должны были готовить различные блюда по указаниям Мамы при помощи тачскрина приставки.

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