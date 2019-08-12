Пермь, , 11:14 — REGNUM

В Пермском крае во все районы к началу ноября поступят памятные знаки для новорождённых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

В регион уже поступила первая партия латунных медалей. Напомним, первыми получателями стали младенцы Нытвенского района. В Нытву и Пермский район поступило 2200 медалей.

Поставка еще 1000 медалей запланирована до конца августа, 12 800 памятных знаков — в сентябре и 11 000 — в октябре. К ноябрю все медали должны поступить в территориальные органы ЗАГС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае с 2019 года вручают подарки новорожденным в рамках одноименной акции. Частью подарка является латунная медаль. Аукцион на поставку 24 800 медалей выиграла компания из Санкт-Петербурга.

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