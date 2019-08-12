Коломна, Московская область, , 11:24 — REGNUM

Сотрудники правоохранительных органов Подмосковья задержали подозреваемого в сбыте наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области. Им оказался 40-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

В ходе осмотра автомобиля на трассе М-5 «Урал» полицейские изъяли три полимерных свертка с порошкообразным веществом.

«По результатам химического исследования установлено, что изъятое является синтетическим наркотиком — так называемой «солью», общей массой около 750 граммов», — уточнила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.

Подозреваемый сообщил, что перевозил наркотики из Москвы в Самару. В настоящий момент ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Максимальное наказание в виде лишения свободы, в соответствии с данной статьёй, достигает срока 20 лет.