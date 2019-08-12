Ашхабад, , 11:01 — REGNUM

Представитель Книги рекордов Гиннеса Шейда Субаши вручила Туркмении сертификат за проведение самого массового урока по экологии, сообщает 12 августа издание Orient News.

Вручение сертификата Книги рекордов Гиннеса состоялась в рамках пленарного заседания на Каспийском экономическом форуме. Субаши отметила, что мировое сообщество приветствует экологические инициативы Туркмении.

Отметим, 8 августа в городе Туркменбаши прошла лекция по экологии, на которой присутствовали 3 тыс. человек. Подготовка к мероприятию проходила в течение месяца и в соответствии с критериями, выдвинутыми Книгой рекордов Гиннеса.

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