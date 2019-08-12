Ашхабад, , 10:50 — REGNUM

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов предложил прикаспийским странам создать международный инновационно-технологический центр «Инновационный город Каспия». Об этом глава республики заявил 12 августа на первом Каспийском экономическом форуме, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

По замыслу Бердымухамедова, «Инновационный город Каспия» должен стать лабораторией идей, в которой будут сотрудничать ученые, специалисты, представители фундаментальных и прикладных наук из прикаспийских государств.

Президент Туркмении считает, что специалисты вместе могут работать над созданием «нового технологического уклада для Каспия», а также вырабатывать предложения по решению проблемных вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов открыл первый Каспийский экономический форум, в котором принимают участие представители правительств пяти прикаспийских государств.

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