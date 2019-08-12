Челябинск, , 10:50 — REGNUM

В Челябинске прокуратура Центрального района начала проверку после пожара в доме Пчелина, построенном в конце XIX века. Проверяют организацию, которая вела на объекте работы по ремонту и реставрации, а также владельца объекта, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Предстоит проверить соблюдение требований лицензионного законодательства и законодательства об объектах культурного наследия.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник поздним вечером 9 августа. У дома на ул. Труда, 56 загорелись кровля и второй этаж.

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