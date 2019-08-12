Кемерово, , 10:44 — REGNUM

В Кемерове сносят здание недостроенного корпуса медицинского университета по улице Ворошилова. Видео и фото работы тяжёлой техники появились в интернете.

По информации A42.RU, здание находилось в федеральной собственности.

«Вести-Кузбасс» напомнили, что охрана этого долгостроя была усилена после гибели подростка.

Напомним, в 2014 году 14-летний подросток погиб, упав с высоты седьмого этажа долгостроя в Кемерове.

Отметим, что в еженедельном видеоотчёте в соцсетях глава города Кемерово Илья Середюк сказал, что проблемный вопрос строительной отрасли города — «это работа с нашими долгостроями и недостроенными жилыми домами».

Самая сложная ситуация, по его словам, — это жилой комплекс «Старт».