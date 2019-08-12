Бишкек, , 10:34 — REGNUM

Министерство сельского хозяйства Киргизии планирует запретить производство слабоалкогольных тонизирующих напитков. Об этом 12 августа сообщает издание K-News со ссылкой на соответствующий проект закона.

Авторы проекта документа ссылаются на Россию, где эти напитки были запрещены с 2018 года. В частности, в обосновании к закону приводятся результаты исследований российских специалистов о вреде употребления алкогольных «энергетиков».

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года в России вступил в силу закон, запрещающий производить и пускать в оборот слабоалкогольные тонизирующие напитки с содержанием этилового спирта менее 15%.

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