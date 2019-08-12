Москва, , 11:18 — REGNUM

Власти Москвы приняли решение перепрофилировать автобусный парк на 250 машин в районе Митино в парк с электробусами. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта города Москвы.

Решение было принято по просьбам местных жителей, которые выступили в защиту экологии района и собрали свыше 1,5 тысяч подписей за строительство электробусного парка.

«Мнение москвичей полностью совпадает с нашей позицией по постепенному внедрению в городе экологически чистого транспорта, поэтому мы приняли решение перепрофилировать автобусный парк в парк электробусов», — сообщил вице-мэр по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Парк откроют в 8-ом микрорайоне района Митино. Срок окончания строительства намечен на 2020 — середину 2021 года. Сейчас ведутся подготовительные работы, прорабатываются вопросы поиска мест зарядки и маршрутной сети.