Москва, 12 августа 2019, 10:27 — REGNUM
В Госдуме возмущены действиями священника РПЦ во время крещения ребенка.
«Священнослужители — такие же люди… они все разные! Есть порядочные, достойные мудрые… а есть мерзкие и отталкивающие… !!!» — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в Facebook.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, широкий общественный резонанс вызвало видео, где видно, священник в Гатчине (Ленинградская область) Фотий с силой окунает мальчика в воду с головой, несмотря на крики малыша и попытки матери его забрать.
В РПЦ отреагировали запретом Фотию совершать таинства.
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