Москва, , 10:25 — REGNUM

К реализации проекта по восстановлению популяции снежного барса в Красноярском крае приступили специалисты из Саяно-Шушенского при поддержке РусГидро. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба гидрогенерирующей компании.

Снежный барс (сс) Pixel-mixer

Восстановление будет заключаться в разведении взрослых особей в неволе и последующем выпуске их потомства в дикую природу, на территории исторического ареала. Кроме того, специалисты проведут реабилитацию пострадавших в природе животных и создадут научно-практическую лабораторию на территории Саяно-Шушенского заповедника.

Лаборатория позволит оперативно составлять карты-схемы индивидуальных участков обитания особей и на основе этих данных собирать материал о биологии и экологии снежного барса. Информация позволит корректировать систему охраны местообитаний животного в заповеднике, а также станет основой программы сохранения популяции в Западном Саяне.

Снежный барс, или ирбис, внесен в Красную книгу России как редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения. Также обитает в горных системах Центральной Азии: Гималаях, Тибете, Памире, Тянь-Шане. Основные факторы, обуславливающие малочисленность вида на территории России, — это резкое уменьшение кормовой базы (копытных животных) и браконьеры.

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