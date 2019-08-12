Иваново, , 10:20 — REGNUM

Около 90 тыс. человек стали гостями военно-патриотического праздника «Открытое небо», который состоялся в Иваново, на аэродроме «Иваново — Северный» 11 августа, сообщила пресс-служба УМВД по региону. Безопасность гостей и участников обеспечивали 276 сотрудников органов внутренних дел и 60 представителей Росгвардии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, изначально праздник планировали провести 10 августа, в субботу, но из-за неблагоприятного прогноза погоды решили перенести на день позже, на 11 августа. Одним из главных событий праздника стало выступление пилотажной группы «Русь» — пилоты-асы выступили на реактивных учебно-тренировочных самолётах Л-39 «Альбатрос». Помимо этого в лётной программе праздника участвовали самолёты Як-52 и Як-18Т авиационной группы ДОСААФ, а военнослужащие 98-й воздушно-десантной дивизии показали десантирование с самолета Ан-2. Также ивановцы и гости региона смогли увидеть выставку уникальных образцов российской военной техники, свою экспозицию на мероприятии представила государственная корпорация «Роскосмос». В спортивной части праздника приняли участие около 400 ведущих спортсменов, представляющих 25 федераций, а на двух сценах выступили музыканты, хедлайнером праздника стал известный рок-музыкант, поэт, певец Найк Борзов.

По данным полиции, нарушений порядка при проведении праздника не зафиксировано. Однако правоохранители приняли девять заявлений о потерявшихся детях — всех детей нашли и вернули к родителям.

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