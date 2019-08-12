Великий Новгород, 12 августа 2019, 10:20 — REGNUM
Создателю музея народного деревянного зодчества «Витославлицы» в Великом Новгороде Леониду Красноречьеву хотят установить мемориальную доску. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре администрации Великого Новгорода, соответствующее предложение городские власти вынесли на очередное заседание городской думы.
Мемориальную доску предполагается установить на фасаде дома по улице Красилова, где жил Красноречьев. Ранее это решение единогласно поддержала комиссия по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий.
Красноречьев Леонид Егорович (1932−2013) — исследователь архитектурных памятников Великого Новгорода и Новгородской области, Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Известен как создатель музея народного деревянного зодчества «Витославлицы» в Великом Новгороде, за что в 1995 году, а также за большойличный вклад в реставрацию памятников города, ему было присвоено звание Почётного гражданина Новгорода. Являлся дважды лауреатом Государственной премии: в1996 году — за возрождение городского ансамбля Великого Новгорода как результат восстановления и реставрации памятников архитектуры
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году музей народного деревянного зодчества «Витославлицы» отмечает свой 55-летний юбилей. К юбилею в музее проходят масштабные реставрационные работы.
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