Великий Новгород, , 10:20 — REGNUM

Создателю музея народного деревянного зодчества «Витославлицы» в Великом Новгороде Леониду Красноречьеву хотят установить мемориальную доску. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре администрации Великого Новгорода, соответствующее предложение городские власти вынесли на очередное заседание городской думы.

Мемориальную доску предполагается установить на фасаде дома по улице Красилова, где жил Красноречьев. Ранее это решение единогласно поддержала комиссия по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году музей народного деревянного зодчества «Витославлицы» отмечает свой 55-летний юбилей. К юбилею в музее проходят масштабные реставрационные работы.

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