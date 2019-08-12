Ростов-на-Дону, , 10:17 — REGNUM

Восемь объектов дорожной инфраструктуры отремонтируют в Ростовской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом 12 августа сообщается на сайте министерства транспорта Ростовской области.

Данная информация была озвучена на заседании региональной проектной группы в рамках данного национального проекта.

По словам чиновников, в 2019 году в программу нацпроекта включен 61 объект местного значения. Этот список пополнят еще восемь улиц, которые будут приведены в надлежащее состояние в муниципальных образованиях области. На эти цели дополнительно планируется направить порядка 136,3 млн. рублей.

«В Ростове-на-Дону намечено отремонтировать улицы Тельмана, Армянскую и Лермонтовскую, в Новочерскасске — улицу Сарматскую, в Таганроге — 10-й Новый переулок. Дорожные работы также предполагается провести на улице Южной в слободе Родионово-Несветайской, улице Кудрявцева в станице Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района, улице Калинина в поселке Матвеев Курган. Плюс ко всему — в Таганроге и Шахтах будет выполнен ряд мероприятий в части безопасности дорожного движения: обновлена разметка, установлены светофоры», — сообщается на сайте министерства.

Министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов, обращаясь к муниципальным властям, отметил, что очень важно своевременно провести конкурсные процедуры и заключить контракты с подрядными организациями по дополнительным объектам нацпроекта.

Кроме этого он напомнил, что ход ремонта должен находиться под постоянным контролем местной власти, чтобы завершить весь комплекс дорожных работ к 1 ноября 2019 года.