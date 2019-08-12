Питтсбург, США, , 10:38 — REGNUM

Роберт Бауэрс, подозреваемый в убийстве 11 прихожан в синагоге американского города Питтсбург (штат Пенсильвания) в октябре 2018 года, предстанет перед судом в понедельник, 12 августа, передает Associated Press.

Подозреваемый Бауэрс предположительно устроил стрельбу из винтовки AR-15 и другого оружия во время богослужения в синагоге «Древо Жизни».

По версии следствия, Бауэр выразил таким образом ненависть к евреям. Это был самый массовый расстрел евреев за всю историю США.

Бауэрс не признал себя виновным в преступлении на почве ненависти и других преступлениях.

Как передавало ИА REGNUM, массовое убийство в синагоге Питтсбурга произошло утром 27 октября 2018 г. В результате стрельбы погибли 11 человек.